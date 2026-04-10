О компании Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA (CAF) - испанская компания, занимающаяся производством подвижного состава. Деятельность компании разделена на два бизнес-сегмента: Подвижной состав, а также Компоненты и запасные части. Подразделение подвижного состава специализируется на разработке, производстве и дистрибуции подвижного состава и оборудования для железнодорожных систем, таких как высокоскоростные транспортные средства, локомотивы, поезда для перевозок на средние расстояния, пригородные поезда и электропоезда, поезда метро, трамваи, системы тяги и сигнализации, а также решения для хранения энергии. Подразделение "Компоненты и запасные части" предлагает элементы и запасные части для оборудования подвижного состава, такие как колеса, оси и редукторы. Кроме того, компания предлагает техническую помощь, техническое обслуживание и послепродажное обслуживание, а также развитие железнодорожной инфраструктуры. Компания осуществляет свою деятельность через многочисленные дочерние предприятия в Испании, Франции, Германии, США, Бразилии, Мексике и других странах.

Текущая цена акций Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. составляет 61.2 EUR.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Hellenic Telecommunications Organization S.A., Black Diamond Therapeutics, Inc., Aytu BioScience, Inc., TCR2 Therapeutics Inc., Fastly, Inc. и Dustin Group. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.