О компании YASKAWA Electric Corporation

YASKAWA Electric Corporation - японская компания, занимающаяся в основном производством, продажей, установкой, обслуживанием и инжинирингом электрооборудования. Компания осуществляет свою деятельность в трех бизнес-сегментах. Сегмент Motion Control в основном занимается разработкой, производством, продажей и обслуживанием серводвигателей переменного тока (AC), устройств управления и инверторов. Сегмент роботов в основном занимается разработкой, производством, продажей и обслуживанием роботов для дуговой сварки, роботов для точечной сварки, роботов для покраски и других промышленных роботов. Сегмент "Системный инжиниринг" в основном занимается разработкой, производством, продажей и обслуживанием электрических систем для сталелитейных заводов, а также электрических систем для водоснабжения и канализации. Компания также занимается бизнесом, связанным с информацией, и логистическим бизнесом.

Текущая цена акций YASKAWA Electric Corporation составляет 5152.1 JPY.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: First Hawaiian, Canadian Natural Resource Ltd, Lippo Malls Tr, Sojitz Corporation, Aboitiz Equity Ventures, Inc. и PennantPark Investment Corporation. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.