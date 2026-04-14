О компании Sojitz Corporation

Sojitz Corp - японская компания, занимающаяся в основном торговым бизнесом, инвестиционной и финансовой деятельностью. Компания имеет девять бизнес-сегментов. Автомобильный сегмент занимается экспортом и продажей автомобилей. Сегмент авиационных и транспортных проектов занимается авиацией, транспортной социальной инфраструктурой и судовыми операциями. Сегмент машиностроения и медицинской инфраструктуры занимается промышленным оборудованием, медицинским бизнесом и прочим. Сегмент "Энергетическая социальная инфраструктура" занимается бизнесом, связанным с экологической инфраструктурой, энергетическим бизнесом и прочим. Сегмент "Металлы и ресурсы" занимается добычей угля, алюминия, драгоценных металлов. Сегмент химической промышленности - органические и неорганические химикаты, продукты тонкой химии. Сегмент "Продукты питания и агробизнес" производит зерно, пшеничную муку, жиры и масла. Сегмент "Розничная торговля и товары повседневного спроса" - текстиль, одежда, замороженные продукты питания. Сегмент "Промышленная инфраструктура и городское развитие" занимается бизнесом в сфере недвижимости. Компания также занимается разработкой экологически чистых химикатов и биотоплива.

Текущая цена акций Sojitz Corporation составляет 6267.8 JPY.

