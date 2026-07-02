Торговать Whirlpool - WHR

О компании Whirlpool

Whirlpool Corporation - компания по производству кухонной и стиральной техники. Сегменты компании включают Северную Америку, которая занимается маркетингом и дистрибуцией бытовой техники и других потребительских товаров преимущественно под брендами Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Amana, JennAir, Roper, Affresh, Swash, everydrop и Gladiato в основном для розничной торговли, дистрибьюторов и строителей, а также непосредственно для потребителей; Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA), которая занимается маркетингом и распространением своей бытовой техники среди розничных продавцов, дистрибьюторов и непосредственно среди потребителей под торговыми марками Whirlpool, Indesit, Hotpoint, Bauknecht, Ignis, Maytag и Privileg; Латинская Америка, где производится и продается бытовая техника, мелкая бытовая техника и другие потребительские товары преимущественно под торговыми марками Consul, Brastemp, Whirlpool, KitchenAid, Acros, Maytag и Eslabon de Lujo, и Азия, где производится и продается продукция под торговыми марками Whirlpool, Maytag, KitchenAid, Ariston, Indesit, Bauknecht и Elica.

Текущая цена акций Whirlpool составляет 38.88 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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