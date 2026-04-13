О компании Evotec AG

Evotec SE - немецкая компания по поиску и разработке лекарств. Компания занимается разработкой новых фармацевтических продуктов через исследовательские альянсы и партнерства по разработке с фармацевтическими и биотехнологическими компаниями, академическими учреждениями, организациями пациентов и венчурными компаниями. Решения по поиску лекарств предоставляются в форме платных услуг, интегрированных альянсов по поиску лекарств, партнерств по разработке, лицензирования кандидатов в лекарства и консалтинговых соглашений. Evotec SE работает в ряде областей, включая неврологию, диабет и его осложнения, боль и воспаление, онкологию, инфекционные заболевания, респираторные заболевания и фиброз. Ее разработки охватывают ряд терапевтических областей, таких как бессонница ЦНС, хронический кашель, иммунология и воспаление, эндометриоз женского здоровья, нефрология, дерматологические заболевания, фиброзная болезнь и противовирусные препараты.

Текущая цена акций Evotec SE составляет 4.505 EUR.

