Торговать Watts Water Technologies Inc - WTS

О компании Watts Water Technologies, Inc.

Watts Water Technologies, Inc. является поставщиком продуктов, решений и систем для управления и сохранения потоков жидкостей и энергии в зданиях, через них и из них на коммерческом и жилом рынках. Продукция компании включает в себя контрольно-измерительные приборы для жилых и коммерческих зданий, в том числе устройства предотвращения обратного тока, регуляторы давления воды, клапаны сброса температуры и давления, а также средства обнаружения утечек; продукты для отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и газоснабжения включают в себя водонагреватели и решения для отопления, гидравлические и электрические отопительные системы для теплых полов, индивидуальные решения для отопления и горячего водоснабжения и группы гидронасосов; продукты для дренажа и повторного использования воды, которые включают дренаж и инженерные решения по сбору дождевой воды для коммерческих, промышленных, морских и жилых приложений, а также продукты для качества воды, включающие системы фильтрации, кондиционирования и предотвращения образования накипи для коммерческих, морских и жилых приложений в точках использования и точках входа.

Текущая цена акций Watts Water Technologies Inc составляет 369.1 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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