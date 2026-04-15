О компании Textron

Textron Inc. является многоотраслевой компанией, занимающейся в основном авиационным, оборонным, промышленным и финансовым бизнесом для обеспечения клиентов продукцией и услугами по всему миру. Компания осуществляет свою деятельность через пять сегментов: Textron Aviation, Bell, Textron Systems, Industrial и Finance. Сегмент Textron Aviation производит, продает и обслуживает самолеты Beechcraft и Cessna, а также обслуживает марку бизнес-джетов Hawker. Сегмент Bell поставляет военные и коммерческие вертолеты, тилтроторные самолеты, а также сопутствующие запасные части и услуги по всему миру. Сегмент Textron Systems является поставщиком на рынки оборонной, аэрокосмической промышленности и авиации общего назначения. Промышленный сегмент разрабатывает и производит ряд продуктов в рамках продуктовых линий "Топливные системы и функциональные компоненты" и "Специализированные транспортные средства". Финансовый сегмент - это коммерческий финансовый бизнес, состоящий из Textron Financial Corporation (TFC) и ее дочерних компаний.

Текущая цена акций Textron составляет 90.13 USD.

