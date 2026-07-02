Торговать Wallbox N.V. - WBX

О компании Wallbox N.V.

Wallbox NV, ранее известная как Wallbox BV, является испанской холдинговой компанией, занимающейся разработкой технологических решений для автомобильной промышленности. Компания предлагает решения по зарядке электромобилей и управлению энергопотреблением для жилых, полуобщественных и общественных помещений. Портфель продуктов компании включает Quasar, двунаправленное зарядное устройство постоянного тока для домашнего использования; Supernova и Hypernova, быстрые и сверхбыстрые зарядные устройства постоянного тока для общественного использования; а также набор решений для зарядки переменным током и интеллектуальное программное обеспечение для управления энергией. Фирма представлена в Европе, Азии и Северной и Южной Америке. Компания владеет долями в нескольких дочерних компаниях, таких как Kensington Capital Acquisition Corp II и Wall Box Chargers SL.

Текущая цена акций Wallbox N.V. составляет 4.01 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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