О компании Kimball Electronics, Inc.

Kimball Electronics, Inc. является многогранным поставщиком производственных решений. Компания предоставляет контрактные услуги по производству электроники (EMS) и диверсифицированные производственные услуги, включая инжиниринг и поддержку цепочки поставок для клиентов на автомобильном, медицинском, промышленном и общественном рынках. Компания предлагает электронику длительного пользования. Диверсифицированные услуги по контрактному производству включают неэлектронные компоненты, медицинские одноразовые изделия, прецизионные формованные пластмассы, а также автоматизацию производства, испытательное и контрольное оборудование. Производственные услуги, включая инжиниринг и поддержку цепочки поставок, используют общие производственные и вспомогательные возможности по всему миру. Компания имеет подразделения, расположенные в США, Китае, Мексике, Польше, Румынии и Таиланде, и каждое из этих подразделений квалифицируется как операционный сегмент. Кроме того, дочерняя компания Компании, GES Holdings, Inc. осуществляет свою деятельность в США, Китае, Индии, Японии и Вьетнаме.

Текущая цена акций Kimball Electronics, Inc. составляет 26.51 USD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Heritage Financial Co, Credit Saison Co., Ltd., Alliance Global Group, Inc., Sabra, Capri Holdings Limited и Lee Enterprises, Incorporated. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.