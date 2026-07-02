Торговать Vor Biopharma Inc. - VOR

О компании Vor Biopharma Inc.

Vor Biopharma Inc - компания, занимающаяся клеточной терапией на клинической стадии. Компания занимается объединением нового подхода к инженерии пациентов с целевой терапией для решения проблем пациентов, страдающих от гематологических злокачественных опухолей. Компания разрабатывает инженеризированные гемопоэтические стволовые клетки (eHSC), кандидаты в препараты VOR33, VCAR33, которые вместе являются парадигмой лечения острого миелоидного лейкоза (AML) и других гематологических злокачественных опухолей. Платформа компании обеспечивает лечение как трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток, так и целевой терапией, такой как конъюгаты антитело-лекарство (ADCs), биспецифические антитела и лечение CAR-T клетками, включая CD33 CAR-T. Компания использует технологию генной инженерии для удаления поверхностных мишеней CD33 из гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) для создания VOR33. ЭСК компании, такие как VOR33, предназначены для использования с терапевтическими препаратами, такими как VCAR33, которые обеспечивают специфическое уничтожение опухоли.

Текущая цена акций Vor Biopharma Inc. составляет 20.94 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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