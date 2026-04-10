Faurecia SE - французский поставщик автомобильного оборудования. Компания отражает свою деятельность в четырех основных сегментах: Faurecia Seating, Faurecia Interiors, Faurecia Clarion Electronics и Faurecia Clean Mobility. Faurecia Seating разрабатывает системы сидений, которые оптимизируют комфорт и безопасность пользователей. Она также разрабатывает решения для обеспечения теплового и постурального комфорта, здоровья и хорошего самочувствия и повышенной безопасности. Сегмент Faurecia Interiors разрабатывает системы полного интерьера, включая приборные панели, дверные панели, центральные консоли, а также интеллектуальные поверхности, решения для интуитивных человеко-машинных интерфейсов и персонализированный климатический комфорт и качество воздуха в салоне. Сегмент Faurecia Clarion Electronics занимается разработкой и производством автомобильных информационно-развлекательных систем, полного цифрового звукового оформления, передовых систем помощи водителю, подключения и облачных сервисов для клиентов по всему миру. Сегмент Faurecia Clean Mobility разрабатывает решения для развития мобильности и промышленности в направлении нулевых выбросов.

График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

