О компании Thomson Reuters

Thomson Reuters Corp - поставщик услуг по предоставлению деловой информации. Она осуществляет свою деятельность через пять сегментов: Legal Professionals, Corporates, Tax & Accounting Professionals, Reuters News и Global Print. Сегмент Legal Professionals обслуживает юридические фирмы и государственные органы, предлагая им продукты для исследований и документооборота, фокусируясь на юридических исследованиях на базе технологий и интегрированных решениях для документооборота, сочетающих контент, инструменты и аналитику. Сегмент "Корпоративные клиенты" обслуживает корпоративных клиентов, включая глобальные бухгалтерские фирмы, предлагая им решения в области права, налогообложения, нормативно-правового регулирования и обеспечения соответствия. Сегмент Tax & Accounting Professionals обслуживает специалистов по налогам, бухгалтерскому учету и аудиту в бухгалтерских фирмах, предлагая исследовательские и рабочие продукты с акцентом на налоговые предложения и автоматизацию налоговых рабочих процессов. Сегмент Reuters News предоставляет профессионалам деловые, финансовые, национальные и международные новости через настольные терминалы. Сегмент Global Print предоставляет клиентам юридическую и налоговую информацию в печатном формате.

Текущая цена акций Thomson Reuters составляет 92.35 USD.

