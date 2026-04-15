О компании Polaris Industries Inc.

Polaris Inc. занимается проектированием, разработкой и производством спортивных транспортных средств, включая внедорожники (ORV), в том числе вездеходы (ATV) и мотовездеходы, военные и коммерческие внедорожники, снегоходы, мотоциклы, мотовездеходы, квадрициклы, лодки и сопутствующие запчасти, одежду и аксессуары (PG&A), а также аксессуары и одежду для вторичного рынка. Компания осуществляет свою деятельность в четырех сегментах: Внедорожный, Дорожный, Морской и Послепродажный. Продукция компании продается через Интернет, а также через дилеров, дистрибьюторов и розничные магазины, расположенные в основном в Европе, Мексике и Австралии, через дочерние компании, находящиеся в полной собственности. Снегоходы ORV - это четырехколесные транспортные средства, предназначенные для бездорожья и преодоления различных участков местности, включая дюны, тропы и грязь. Аксессуары для снегоходов включают чехлы, тяговые средства, комплекты заднего хода, электростартеры, гусеницы, сумки, ветровые стекла, масло и смазочные материалы. Портфель брендов компании на вторичном рынке включает Transamerican Auto Parts (TAP).

Текущая цена акций Polaris Industries Inc. составляет 51.24 USD.

