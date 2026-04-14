О компании The Kroger Co.

The Kroger Co. является компанией розничной торговли продуктами питания, которая владеет и управляет супермаркетами, многоотраслевыми магазинами и центрами реализации по всей территории США. Компания производит и перерабатывает некоторые продукты питания для продажи в своих супермаркетах. Компания управляет примерно 2 800 собственными или арендованными супермаркетами, распределительными складами и заводами по производству продуктов питания через свои подразделения, дочерние компании или филиалы. Эти объекты расположены по всей территории США. Компании также принадлежит торговое оборудование, приспособления и улучшения арендованной собственности, а также оборудование для переработки и производства продуктов питания. Компания предлагает услуги по индивидуальному заказу, заказу через Интернет, самовывозу из магазина, а также предоставляет услуги по доставке продуктов на дом. Кроме того, Компания осуществляет розничную торговлю продуктами через Интернет. Бренды компании включают Private Selection, The Kroger, Big K, Check This Out, Heritage Farm, Simple Truth и Simple Truth Organic.

Текущая цена акций The Kroger Co. составляет 66.9 USD.

