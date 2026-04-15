О компании Teradyne

Teradyne, Inc. является мировым поставщиком автоматизированного оборудования для тестирования и промышленного применения. Компания проектирует, разрабатывает, производит и продает автоматические испытательные системы, используемые для тестирования полупроводников, беспроводных продуктов, систем хранения данных и сложных электронных систем. Сегменты компании включают в себя тестирование полупроводников, которое включает в себя разработку, производство и маркетинг продуктов и услуг для тестирования полупроводников; системное тестирование, которое включает в себя разработку, производство и маркетинг продуктов и услуг для тестирования систем хранения данных и системного уровня, тестирования оборонной/аэрокосмической аппаратуры и тестирования печатных плат; беспроводное тестирование, которое включает в себя разработку, производство и маркетинг продуктов и услуг для тестирования беспроводной связи, и промышленную автоматизацию, которая включает в себя разработку, производство и маркетинг совместных роботов, автономных мобильных роботов и передового программного обеспечения для управления роботами.

Текущая цена акций Teradyne составляет 362.09 USD.

