О компании Sysco

Корпорация Sysco (Sysco) является дистрибьютором продуктов питания и сопутствующих товаров, главным образом, для предприятий общественного питания или предприятий, готовящих еду вне дома. Она занимается продажей, маркетингом и распространением продуктов питания среди ресторанов, медицинских и образовательных учреждений, гостиничных заведений и других клиентов, которые готовят еду вне дома. Продукция компании также включает оборудование и принадлежности для предприятий общественного питания и гостиничного бизнеса. Сегменты компании включают в себя американский сегмент Foodservice, международный сегмент Foodservice, SYGMA и прочие. Сегмент U.S. Foodservice занимается дистрибуцией ряда продуктов питания, включая мясо, морепродукты, специализированные продукты, специализированные импортные продукты, FreshPoint и различные непродовольственные товары. Международный сегмент Foodservice включает операции в Северной и Южной Америке и Европе, которые распространяют линейку продуктов питания и различные непродовольственные товары. SYGMA является дочерней компанией компании по индивидуальной дистрибуции в Соединенных Штатах. Сегмент "Прочее" включает в себя операции по снабжению гостиниц.

Текущая цена акций Sysco составляет 73.95 USD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: City Of London Investment Trust, Mermaid Maritime, International Business Machines Corp, Turtle Beach Corporation, Capital Southwest и CNX Resources Corporation. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.