О компании CNX Resources Corporation

CNX Resources Corporation - независимая компания по добыче и переработке природного газа. Компания в основном занимается разведкой, разработкой, добычей и приобретением месторождений природного газа в Аппалачском бассейне. Основной деятельностью компании является добыча трубопроводного природного газа для продажи преимущественно оптовым продавцам газа. Кроме того, компания занимается эксплуатацией и разработкой месторождений метана угольных пластов (МКУ) в штате Вирджиния. Сегмент Компании включает сланцевые месторождения и месторождения метана угольных пластов (МКУ). Компания добывает природный газ из сланцевых пластов в Пенсильвании, Западной Вирджинии и Огайо с приблизительно 526 000 чистых акров сланцевого месторождения Marcellus и приблизительно 610 000 чистых акров сланцевого месторождения Utica. Компания добывает угольный метан в Вирджинии с приблизительно 282 000 чистых акров угольного метана в Центральных Аппалачах. Компания также добывает природный газ из других сланцевых и малоглубинных месторождений нефти и газа преимущественно в Иллинойсе, Индиане, Нью-Йорке, Огайо, Пенсильвании, Вирджинии и Западной Вирджинии на площади около 1 006 000 акров нетто.

Текущая цена акций CNX Resources Corporation составляет 38.85 USD.

