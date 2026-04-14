Торговать Suncor Energy Inc. - SUca CFD

О компании Suncor Energy Inc.

Suncor Energy Inc. является канадской интегрированной энергетической компанией. Сегменты компании включают в себя сегменты "Нефтяные пески", "Разведка и добыча" (E&P), "Переработка и маркетинг". Сегмент "Нефтяные пески" включает принадлежащие компании операции в нефтяных песках Атабаска в Альберте по разведке, разработке и производству битума, синтетической сырой нефти и сопутствующих продуктов путем извлечения и переработки битума, полученного в результате добычи и операций in situ. Сегмент разведки и добычи включает морскую деятельность на восточном побережье Канады с долями участия в месторождениях Hibernia, Terra Nova, White Rose и Hebron, разведку и добычу сырой нефти и природного газа на месторождениях Buzzard и Golden Eagle Area Development в Великобритании, а также разведку и добычу сырой нефти и газа на месторождении Oda. Сегмент "Переработка и маркетинг" включает в себя переработку сырой нефти, распределение, маркетинг, транспортировку и управление рисками продуктов нефтепереработки и нефтехимии, а также прочих покупных товаров.

Текущая цена акций Suncor Energy Inc. составляет 87.15 CAD.

