О компании Singapore Airlines Limited

Singapore Airlines Limited - сингапурская компания, занимающаяся пассажирскими и грузовыми авиаперевозками. Сегмент Singapore Airlines обеспечивает пассажирские и грузовые авиаперевозки под брендом Singapore Airlines с акцентом на пассажирский сегмент с полным спектром услуг, обслуживающий рынки ближних и дальних перевозок. Сегмент SilkAir обеспечивает пассажирские авиаперевозки под брендом SilkAir с акцентом на сегмент пассажирских перевозок с полным спектром услуг, обслуживающих региональные рынки. Сегмент Budget Aviation компании осуществляет пассажирские авиаперевозки под брендом Scoot, ориентируясь на сегмент низкобюджетных пассажирских перевозок. Сегмент SIAEC занимается предоставлением услуг по техническому обслуживанию и капитальному ремонту планера, линейному обслуживанию, техническому наземному обслуживанию и управлению парком воздушных судов. Этот сегмент также производит оборудование салонов самолетов, ремонтирует камбузы самолетов, предоставляет технические и нетехнические услуги по обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту гидромеханического оборудования самолетов.

Текущая цена акций Singapore Airlines Limited составляет 6.57 SGD.

