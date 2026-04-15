О компании Pinnacle West

Pinnacle West Capital Corporation - холдинговая компания, специализирующаяся на оказании услуг электроснабжения. Компания предоставляет энергию и продукты, связанные с энергией, населению и предприятиям на территории штата Аризона. Компания осуществляет свою деятельность через регулируемый сегмент электроэнергетики, который состоит из традиционного регулируемого розничного и оптового бизнеса по продаже электроэнергии и сопутствующих видов деятельности, и включает в себя производство, передачу и распределение электроэнергии. Компания осуществляет свою деятельность через дочернюю компанию Arizona Public Service Company (APS), которая является электрической компанией, производящей электроэнергию для примерно 1,3 миллиона розничных потребителей в 11 из 15 округов штата Аризона. APS также является оператором и совладельцем АЭС Palo Verde, основного источника электроэнергии для юго-запада США и атомной электростанции в США.

Текущая цена акций Pinnacle West составляет 102.63 USD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Quanterix, Silvrcst As, Flux Power Holdings, Inc., Quantum-Si incorporated, Digital Brands Group, Inc. и Gibraltar Industries. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.