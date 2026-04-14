Sensata Technologies Holding PLC - компания промышленных технологий, которая разрабатывает, производит и продает датчики, средства электрозащиты и другую продукцию, используемую в критически важных системах и приложениях. Она предоставляет облачную платформу для создания подключенных приложений и обеспечивает рост бизнеса с помощью машинного обучения и аналитики. Сегменты компании включают Performance Sensing и Sensing Solutions. Сегмент Performance Sensing обслуживает отрасли автомобилестроения, тяжелого транспорта и внедорожников путем разработки и производства датчиков, высоковольтных контакторов и других решений и приложений. Сегмент Sensing Solutions обслуживает промышленную и аэрокосмическую отрасли посредством разработки и производства портфеля датчиков и электрозащитных изделий, предназначенных для конкретных применений и используемых на различных промышленных рынках, включая рынки бытовой техники, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), полупроводников, а также аэрокосмический рынок.

Текущая цена акций Sensata Technologies Holding составляет 39.12 USD.

