О компании Aurora Cannabis Inc.

Aurora Cannabis Inc. является канадской компанией по производству медицинского каннабиса. Основными направлениями деятельности компании являются производство, распространение и продажа каннабиса и продуктов, связанных с каннабисом, в Канаде и за рубежом. В портфель брендов компании входят Aurora, Aurora Drift, San Rafael '71, Daily Special, MedReleaf, CanniMed, Whistler, Reliva и KG7 CBD. Продукция компании выращивается и производится в основном на предприятиях в Эдмонтоне, Альберта; Брэдфорде, Онтарио; Пембертоне, Британская Колумбия; и Оденсе, Дания. Компания ориентирована на предложение своих продуктов каннабиса на мировом рынке медицинского каннабиса, рынке рекреационного каннабиса и мировом рынке производного каннабидиола (CBD) из конопли. Ежегодно компания производит около 150 000 килограммов (кг) биомассы каннабиса. В число ее дочерних компаний входят 1769474 Alberta Ltd., 2105657 Alberta Inc., Aurora Cannabis Enterprises Inc., Aurora Deutschland GmbH, Aurora Nordic Cannabis A/S, Reliva, LLC и другие.

Текущая цена акций Aurora Cannabis Inc. составляет 4.8358 CAD.

