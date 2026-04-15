О компании RingCentral, Inc.

RingCentral, Inc. является поставщиком глобальных корпоративных облачных коммуникаций, видеовстреч, совместной работы и решений для контакт-центров по принципу "программное обеспечение как услуга" (SaaS). Ее облачные решения для бизнес-коммуникаций, совместной работы и привлечения клиентов функционируют в разных местах и на разных устройствах, включая смартфоны, планшеты, персональные компьютеры (ПК) и настольные телефоны. Они обеспечивают связь в различных режимах, включая голос высокой четкости (HD), видео, обмен сообщениями и совместную работу, конференц-связь, онлайн-совещания и факс. Компания предлагает три продукта в своем портфеле, а именно RingCentral MVP - платформу унифицированных коммуникаций как услуги (UCaaS), включая групповой обмен сообщениями, видеосовещания и облачную телефонную систему; решения для привлечения клиентов RingCentral, включая облачный контакт-центр RingCentral как услугу (CCaaS), RingCentral Engage Digital и Voice, и RingCentral Video - фирменное решение для видеосовещаний с групповым обменом сообщениями, позволяющее проводить интеллектуальные видеосовещания.

Текущая цена акций RingCentral, Inc. составляет 38.69 USD.

