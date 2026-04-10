О компании AO WORLD PLC ORD 0.25P

AO World Plc - британская компания, занимающаяся розничной торговлей электротоварами через Интернет. Компания осуществляет свою деятельность в двух сегментах: розничная торговля бытовой техникой и сопутствующими услугами для клиентов в Великобритании и розничная торговля бытовой техникой и сопутствующими услугами для клиентов в Германии. В Великобритании компания продает крупную и мелкую бытовую технику, а также мобильные телефоны, аудиовизуальные (AV), бытовые электротовары и ноутбуки, доставляя их через собственный логистический бизнес и выбранные третьи стороны. Она также предоставляет дополнительные услуги, такие как установка новой и утилизация старой продукции, а также предлагает планы защиты продукции и финансирование клиентов. Компания обслуживает рынок "бизнес для бизнеса" (B2B) в Великобритании, предоставляя электротовары и услуги по установке в широких масштабах. Дочерние компании включают AO Retail Limited, Expert Logistics Ltd, Worry Free Limited, Elekdirect Limited и Appliances Online Ltd, среди прочих.

Текущая цена акций AO WORLD PLC ORD 0.25P составляет 0.945 GBP.

