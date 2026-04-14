Reliance Steel & Aluminum Co. (Reliance) - компания, занимающаяся сервисным обслуживанием металлов. Компания работает как поставщик решений в области металлургии. Она предоставляет услуги по обработке металлов с добавленной стоимостью и реализует около 100 000 наименований металлопродукции, включая сплавы, алюминий, латунь, медь, углеродистую сталь, нержавеющую сталь, титан и специальные стальные изделия. Компания обслуживает различные отрасли промышленности, включая обрабатывающую промышленность, нежилое строительство, транспорт (железнодорожный транспорт, грузовые прицепы и судостроение), аэрокосмическую и оборонную промышленность, энергетику (нефть и природный газ), производство электроники и полупроводников, а также тяжелую промышленность (сельскохозяйственное, строительное и горнодобывающее оборудование). Компания также обслуживает автомобильную промышленность через свои операции по обработке толлинговых платежей. Компания располагает сетью из примерно 300 точек в 40 штатах США и 13 других странах, включая Австралию, Бельгию, Канаду, Китай, Францию, Индию, Малайзию, Мексику, Сингапур, Южную Корею, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Великобританию.

Текущая цена акций Reliance Steel составляет 323.7 USD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: NH Hotel Group, S.A., Diasorin SPA, HighPeak Energy, Inc., Aker Solutions, JC Decaux SA и Social Reality. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.