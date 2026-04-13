О компании Quest Diagnostics

Quest Diagnostics Incorporated является поставщиком диагностических информационных услуг. Компания осуществляет свою деятельность через сегмент DIS, который предоставляет диагностические информационные услуги ряду клиентов, включая пациентов, врачей, больницы, интегрированные сети доставки (IDN), медицинские планы, работодателей, организации подотчетного обслуживания (ACO) и организации прямого контракта (DCE). Компания также занимается двумя видами деятельности: группа Diagnostic Information Services, которая разрабатывает и предоставляет диагностические информационные услуги, обеспечивающие понимание целого ряда клиентов, и группа Diagnostic Solutions, включающая бизнес по предоставлению услуг оценки рисков, который предлагает решения для страховщиков, и бизнес информационных технологий в сфере здравоохранения, который предлагает решения для поставщиков медицинских услуг. Услуги компании в основном предоставляются под брендом Quest Diagnostics, но она также предоставляет услуги под другими брендами, включая AmeriPath, Dermpath Diagnostics, ExamOne и Quanum.

Текущая цена акций Quest Diagnostics составляет 191.47 USD.

