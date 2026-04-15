О компании Pitney Bowes Inc

Pitney Bowes Inc. является глобальной компанией по доставке и рассылке товаров. Компания предоставляет технологические, логистические и финансовые услуги малому и среднему бизнесу, крупным предприятиям, розничным торговцам и др. Ее сегменты включают Global Ecommerce, Presort Services и SendTech Solutions. Сегмент Global Ecommerce предлагает услуги по доставке посылок внутри страны, трансграничные решения и услуги цифровой доставки. Сегмент Presort Services занимается предоставлением сортировочных услуг для квалификации почты первого класса, маркетинговой почты, флэтов маркетинговой почты и переплетенной печатной продукции для получения скидок при распределении почтовых работ. Сегмент SendTech Solutions предлагает технологические решения для физической и цифровой рассылки и доставки, финансирование, услуги, расходные материалы и другие приложения, помогающие упростить и сэкономить на отправке, отслеживании и получении писем, посылок и квартир. Его облачная инфраструктура предоставляет программное обеспечение как услугу (SaaS), доставляемое онлайн, а также через подключенные или мобильные устройства.

Текущая цена акций Pitney Bowes Inc составляет 11.8133 USD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se, Hope Bancorp, Neuronetics, Wizz Air Holdings PLC, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk и Triumph Bancorp. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.