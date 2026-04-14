Торговать Philip Morris International Inc - PM CFD

О компании Philip Morris International Inc

Philip Morris International Inc. является холдинговой компанией. Компания занимается производством и продажей сигарет, а также бездымных продуктов, электронных устройств и аксессуаров, и других никотиносодержащих продуктов на рынках за пределами Соединенных Штатов Америки. Сегменты компании включают регион Европейского Союза (EU); регион Восточной Европы (EE); регион Ближнего Востока и Африки (ME&A); регион Южной и Юго-Восточной Азии (S&SA); регион Восточной Азии и Австралии (EA&A) и регион Латинской Америки и Канады (LA&C). Портфель международных и местных брендов компании возглавляет Marlboro. Другие сигаретные бренды компании включают Bond Street, Chesterfield, L&M, Lark и Philip Morris. Компании принадлежат различные местные марки сигарет, такие как Dji Sam Soe, Sampoerna A и Sampoerna U в Индонезии, Fortune и Jackpot на Филиппинах. Бренд бездымной продукции IQOS включает в себя нагреваемые табачные и никотиносодержащие паровые продукты. Компания также занимается разработкой ингаляционных терапевтических средств и доставкой лекарств в дыхательные пути.

Текущая цена акций Philip Morris International Inc составляет 159.19 USD.

