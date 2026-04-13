Торговать Graphic Packaging Holding - GPK CFD

О компании Graphic Packaging Holding

Холдинговая компания Graphic Packaging является поставщиком решений в области бумажной упаковки для различных продуктов питания, напитков, общественного питания и других потребительских товаров. Компания осуществляет свою деятельность через три сегмента: Paperboard Mills, Americas Paperboard Packaging и Europe Paperboard Packaging. Сегмент Paperboard Mills включает восемь североамериканских картонных фабрик, которые производят мелованный картон из переработанной бумаги (CRB), мелованный неотбеленный крафт-картон (CUK) и твердый отбеленный сульфатный картон (SBS). Сегмент упаковки из картона в Северной и Южной Америке включает картонную упаковку, складные картонные коробки, продаваемые компаниям, производящим товары повседневного спроса, а также стаканчики, крышки и пищевые контейнеры, продаваемые предприятиям общественного питания и ресторанам быстрого обслуживания (QSR), обслуживающим рынки продуктов питания и потребительских товаров в Северной и Южной Америке. Сегмент упаковки из картона в Европе включает упаковку из картона, складные картонные коробки, реализуемые компаниям CPG, обслуживающим рынки продуктов питания, напитков и потребительских товаров в Европе.

Текущая цена акций Graphic Packaging Holding составляет 9.85 USD.

