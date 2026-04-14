Торговать Nucor - NUE CFD

О компании Nucor

Корпорация Nucor сосредоточена на производстве стали и стальной продукции, которая производит железо прямого восстановления для использования на своих сталелитейных заводах. Сегменты компании включают сталелитейные заводы, стальную продукцию и сырье. Сегмент Steel Mills производит листовую сталь (горячекатаную, холоднокатаную и оцинкованную), толстолистовую сталь, балочные заготовки, двутавровые и шпунтовые сваи, сортовой прокат, блюмы, заготовки, арматуру для армирования бетона, торговый прокат и прокат специального качества. Сегмент "Стальная продукция" производит полые профильные стальные трубы, электропроводку, стальные стеллажи, стальные балки, стальной настил, арматуру для бетона, холоднотянутую сталь, стальной крепеж, металлические строительные системы, стальные решетки и расширенный металл, проволоку и сетку. Сегмент "Сырьевые материалы" производит железо прямого восстановления; брокеры черных и цветных металлов, чугун, горячебрикетированное железо и железо прямого восстановления; поставляет ферросплавы и перерабатывает лом черных и цветных металлов.

Текущая цена акций Nucor составляет 190.24 USD.

