Торговать NEC Corporation - 6701 CFD

О компании NEC Corporation

NEC Corporation - японская компания, занимающаяся в основном предоставлением услуг системной интеграции и сетевых услуг. Компания осуществляет свою деятельность в пяти бизнес-сегментах. Сегмент Public занимается предоставлением услуг системной интеграции, поддержки, аутсорсинга и облачных услуг, а также системного оборудования для государственных и медицинских учреждений, правительств и СМИ. Сегмент "Предприятия" занимается предоставлением услуг системной интеграции, поддержки, аутсорсинга и облачных услуг для производственной, дистрибьюторской, сервисной и финансовой отраслей. Сегмент сетевых услуг занимается предоставлением сетевых инфраструктур, системной интеграции и услуг управления. Сегмент System Platform занимается предоставлением оборудования, программного обеспечения и продуктов для корпоративных сетей. Сегмент Global занимается предоставлением продуктов безопасности, сетевых инфраструктур и систем хранения энергии. Компания также занимается инфраструктурами центров обработки данных и осветительным оборудованием.

Текущая цена акций NEC Corporation составляет 4093.9 JPY.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Investors Title, PRA Group Inc, Cablevisión Holding S.A., Martin Marietta Materials, TOMI Environmental Solutions, Inc. и Sabra. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.