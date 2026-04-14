О компании Nu Skin Enterprises, Inc.

Nu Skin Enterprises, Inc. является холдинговой компанией, занимающейся управлением подразделением Nu Skin. Nu Skin разрабатывает и распространяет косметические и оздоровительные продукты, которые продаются по всему миру под брендами Nu Skin, Pharmanex и ageLOC. Ню Скин предлагает косметические средства и средства личной гигиены, включая Body, DR. Dana, Epoch, Nu Colour, Nutricentials, Tri-Phasic White и Tru Face. Pharmanex предлагает продукты питания, включая ageLOC R2, ageLOC Vitality, ageLOC Youth, g3, LifePak, TR90 и S3 Scanner. Компания работает через семь сегментов, которые состоят из семи географических сегментов Nu Skin, включая материковый Китай; Южную Корею; Юго-Восточную Азию/Тихий океан, который включает Индонезию, Малайзию, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Австралию, Новую Зеландию и другие рынки; Америку, которая включает Канаду, Латинскую Америку и США; Японию; Гонконг/Тайвань, который также включает Макао, и Европу, Ближний Восток и Африку, которая включает Европу, а также Израиль, Россию и ЮАР.

Текущая цена акций Nu Skin Enterprises, Inc. составляет 7.67 USD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II, Alnylam Pharmaceuticals, Inc., 10x Genomics, Inc., The Beauty Health Company, CASI Pharmaceuticals, Inc. и SUPERMARKET INCOME REIT PLC ORD. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.