О компании 10x Genomics, Inc.

10x Genomics, Inc. является технологической компанией в области наук о жизни. Интегрированные решения компании включают инструменты, расходные материалы и программное обеспечение для анализа биологических систем. Продукция компании включает Chromium Single Cell Gene Expression, Single Cell Immune Profiling, Single Cell assay for transposase accessible chromatin (ATAC) + Gene Expression, Single Cell ATAC, Spatial Gene Expression, Spatial Gene Expression, Spatial Multiomics и Targeted Gene Expression. Ее приборы включают Chromium X Series, Chromium Connect и Chromium Controller. Технология Next GEM включает чипы и совместимые реагенты, которые предлагаются для портфеля одноклеточных продуктов. Портфель расходных материалов включает микрофлюидические чипы, слайды, реагенты и другие расходные материалы для решений Visium и Chromium. Приложения компании включают скрининг кластеризованных регулярно чередующихся коротких палиндромных повторов (CRISPR), мультиомную цитометрию и картирование иммунных рецепторов.

Текущая цена акций 10x Genomics, Inc. составляет 25.19 USD.

