О компании NeoGenomics

NeoGenomics, Inc. управляет сетью лабораторий, специализирующихся на тестировании онкологических заболеваний. Компания осуществляет свою деятельность через два сегмента: сегмент клинических услуг и сегмент фармацевтических услуг. Сегмент клинических услуг предоставляет различные услуги по клиническому тестированию для местных патологоанатомических практик, онкологических практик, больничных патологоанатомических лабораторий, референс-лабораторий и академических центров с возмещением от различных плательщиков, включая прямой биллинг клиентов, коммерческое страхование, Medicare и других государственных плательщиков и пациентов. Сегмент фармацевтических услуг поддерживает фармацевтические компании в их программах разработки лекарств, предоставляя услуги по тестированию и анализу данных для клинических испытаний и исследований. Компания предлагает услуги по тестированию, которые включают цитогенетику, флуоресцентную гибридизацию in situ (FISH), проточную цитометрию, иммуногистохимию (IHC) и цифровую визуализацию, молекулярное тестирование и морфологический анализ. Компания располагает испытательными лабораториями в США, Европе и Азии.

