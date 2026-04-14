Торговать National Retail Properties Reit - NNN CFD

О компании National Retail Properties Reit

National Retail Properties, Inc. является полностью интегрированным инвестиционным трастом недвижимости (REIT). Компания приобретает, владеет, инвестирует и развивает объекты недвижимости, которые сдаются в аренду преимущественно розничным арендаторам на условиях долгосрочной чистой аренды и в основном предназначены для инвестиций (объекты недвижимости или портфель объектов недвижимости). Компания владеет примерно 3 223 объектами недвижимости общей арендопригодной площадью около 32 753 000 квадратных футов, расположенными в 48 штатах. Компания инвестирует в основном в торговую недвижимость, расположенную в пределах каждого местного рынка для торговых линий своих арендаторов. Портфель недвижимости компании состоит из 20 основных направлений торговли. Портфель недвижимости, основанный на 20 основных направлениях торговли, включает в себя магазины товаров повседневного спроса, автомобильные сервисы, рестораны с полным обслуживанием, рестораны с ограниченным обслуживанием, семейные развлекательные центры, фитнес-центры, театры, дилеров рекреационных транспортных средств, запчастей и аксессуаров, аренду оборудования, автомобильные запчасти, оптовые клубы, товары для дома, мебель и др.

Текущая цена акций National Retail Properties Reit составляет 43.98 USD.

