О компании Mizuho Financial Group, Inc.

Mizuho Financial Group Inc - японская банковская холдинговая компания, занимающаяся в основном деятельностью банковских холдинговых компаний, банков, компаний, специализирующихся на ценных бумагах, и других компаний. Компания осуществляет свою деятельность через пять бизнес-сегментов. Сегмент розничных и корпоративных компаний работает для частных лиц, малых и средних предприятий и клиентов среднего размера. Сегмент крупных корпоративных, финансовых и государственных корпораций работает для клиентов крупных корпораций, финансовых корпораций и государственных корпораций в Японии. Сегмент "Глобальные корпоративные компании" работает для клиентов аффилированных за рубежом японских компаний и неяпонских компаний. Сегмент Global Markets Company занимается инвестиционным бизнесом в области процентных ставок, акций и др. Сегмент компании по управлению активами занимается разработкой и предоставлением продуктов, удовлетворяющих потребности клиентов от частных лиц до институциональных инвесторов в управлении активами.

Текущая цена акций Mizuho Financial Group, Inc. составляет 6781.7 JPY.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Marvell Technology Group Ltd., Mitsui & Co., Ltd., Flow Traders N.V., Associated British Foods PLC, Coca-Cola - USD и Lakeland Industries. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.