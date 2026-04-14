О компании Mitsui & Co., Ltd.

Mitsui & Co., Ltd. является компанией общей торговли. Компания осуществляет свою деятельность в семи бизнес-сегментах. Сегмент "Стальная продукция" поставляет инфраструктурные стали, автозапчасти, энергетические стали и другие. Сегмент "Металлические ресурсы" занимается добычей железной руды, угля, меди, никеля, алюминия и др. Сегмент "Машины и инфраструктура" предоставляет продукты и услуги, такие как электроэнергия, морская энергия, распределение газа, вода, логистика и другие. Сегмент "Химия" предоставляет нефтехимическое сырье и продукцию, неорганическое сырье и продукцию, сельскохозяйственные материалы. Сегмент "Энергетика" предоставляет нефть, природный газ, нефтепродукты, экологию и энергию нового поколения. Сегмент "Индустрия образа жизни" предоставляет продукты питания, текстиль, услуги здравоохранения и аутсорсинга. Сегмент "Следующее поколение и продвижение функций" развивает бизнесы, связанные с управлением активами, лизингом, страхованием, инвестициями в выкуп и другие.

Текущая цена акций Mitsui & Co., Ltd. составляет 6114.97 JPY.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: First Sponsor, Research Frontiers, Sysco, The Ensign, Buzzi Unicem Senza Vincoli SPA и Betsson B. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.