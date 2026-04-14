Торговать Mitsubishi Chemical Holdings Corporation - 4188 CFD

О компании Mitsubishi Chemical Holdings Corporation

Mitsubishi Chemical Holdings Corporation - японская компания, занимающаяся производством функциональных продуктов, медицинской продукции и материалов. Компания осуществляет свою деятельность через четыре бизнес-сегмента. Сегмент функциональных продуктов включает в себя бизнес функциональных материалов и функциональной химии. Продукция бизнеса функциональных материалов включает в себя электроэлектрические дисплеи, высокоэффективные пленки, высокоэффективные формовочные материалы, решения для окружающей среды и решения для жизни. Продукция функциональной химии включает высокофункциональные полимеры, высокофункциональные химикаты и новую энергию. Химический сегмент занимается производством метилметакрилата (ММА), нефтехимическим бизнесом и углеродным бизнесом. Сегмент промышленного газа занимается производством и продажей промышленного газа. Сегмент "Здравоохранение" предлагает фармацевтические препараты, диагностическую продукцию и услуги по клиническому обследованию. Компания также занимается инжиниринговым бизнесом.

