О компании BCE Inc.

BCE Inc. является канадской коммуникационной компанией, предоставляющей услуги широкополосной беспроводной связи Bell, Интернета, телевидения (ТВ), СМИ и бизнес-коммуникаций. Компания осуществляет свою деятельность через три сегмента: Bell Wireless, Bell Wireline и Bell Media. Сегмент Bell Wireless предоставляет продукты и услуги беспроводной голосовой связи и передачи данных для своих клиентов из числа населения, малого и среднего бизнеса и предприятий, а также потребительские электронные товары по всей Канаде. Сегмент Bell Wireline предоставляет данные, включая доступ в Интернет и телевидение по интернет-протоколу (IPTV), местную телефонную связь, междугороднюю связь, а также другие коммуникационные услуги и продукты для своих клиентов из числа населения, малого и среднего бизнеса и предприятий в Онтарио, Квебеке, Атлантических провинциях и Манитобе. Сегмент Bell Media предоставляет услуги обычного телевидения, специализированного телевидения, платного телевидения, услуги потокового вещания, цифровые медиа-услуги, услуги радиовещания и услуги рекламы вне дома (OOH) в Канаде.

Текущая цена акций BCE Inc. составляет 32.11 CAD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Akbank T.A.S., Flux Power Holdings, Inc., HEXAGON COMPOSITES, Carl Zeiss Meditec AG, La Francaise des Jeux Societe anonyme и Cyclerion Therapeutics, Inc.. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.