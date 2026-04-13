Торговать FDJ United - FDJUpUp CFD

О компании La Francaise des Jeux Societe anonyme

La Francaise des Jeux - полугосударственная компания, базирующаяся во Франции, которая занимается проведением лотерей и онлайн-игр. Компания работает под коммерческим брендом FDJ и предлагает скретч-игры, ставки на спорт и тиражные игры через сеть из 35 800 точек продаж (по состоянию на 31 декабря 2010 года), включая точки продаж LOTO, табачные магазины и газетные киоски. Скретч-игры компании включают игры на 1, 2 и 3 евро; спортивные ставки включают торговые марки ParionsSport и ParionsWeb; а ничейные игры включают LOTO, Euro Millions, Rapido, Keno и другие. Компания также активно работает на рынке онлайн-покера с веб-сайтом Barrierepoker.fr, который находится в совместной собственности с Groupe Lucien Barriere. Компания владеет различными дочерними компаниями, включая Pacifique des Jeux и FDJ Developpement для распространения на заморской территории Франции; Societe de Gestion de l'Echappee, которая управляет профессиональной велосипедной командой, спонсируемой Компанией; Francaise de Motivation, Francaise d'Images, Lotsys и LVS.

Текущая цена акций FDJ United составляет 25.35 EUR.

