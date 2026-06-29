Торговать Limbach Holdings - LMB

О компании Limbach Holdings

Limbach Holdings, Inc. является компанией, предлагающей комплексные решения в области строительных систем. Компания специализируется на проектировании, модульной сборке, установке, управлении и обслуживании систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха (HVAC), механических, электрических, сантехнических систем и систем управления. Компания осуществляет свою деятельность через два сегмента: Работа с генеральными подрядчиками (GCR) и Работа с прямыми владельцами (ODR). Сегмент GCR управляет проектами нового строительства или реконструкции, которые включают в себя услуги ОВКВ, сантехнические или электрические услуги, предоставляемые Компании генеральными подрядчиками или управляющими строительством. Сегмент ODR обеспечивает техническое обслуживание или сервис систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, водопровода или электроснабжения, систем управления зданием и специальных подрядных проектов непосредственно для владельцев зданий или управляющих недвижимостью или по их поручению. Компания работает в северо-восточном, среднеатлантическом, юго-восточном, среднезападном и юго-западном регионах США.

Текущая цена акций Limbach Holdings составляет 81.09 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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