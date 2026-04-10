Торговать Carrefour - CARF CFD

О компании Carrefour

Carrefour SA - это базирующаяся во Франции группа розничной торговли, которая осуществляет свою деятельность через четыре географических сегмента: Франция, Остальная Европа, Латинская Америка и Азия. Группа управляет более чем 12 000 магазинами и сайтами электронной коммерции в более чем 30 странах по всему миру. Ее магазины представлены в различных форматах и каналах, таких как гипермаркеты, супермаркеты, магазины у дома, магазины cash & carry, гиперкассовые магазины, drive и электронная коммерция. Товарное предложение включает широкий ассортимент местных свежих продуктов, мяса, приготовленного на месте, свежей рыбы, а также хлебобулочных изделий, потребительских товаров и непродовольственных товаров. Кроме того, Группа предлагает дополнительные услуги, включая пункты приема посылок, копирование ключей, аренду транспортных средств, аптеки и уход за здоровьем/красотой, доставку мазута, финансовые и страховые услуги, а также услуги по организации досуга, такие как туристические агентства, билеты на шоу, фотоуслуги и др.

Текущая цена акций Carrefour составляет 16.345 EUR.

