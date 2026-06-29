Торговать Leggett & Platt - LEGus

О компании Leggett & Platt

Leggett & Platt, Incorporated - это производитель, который задумывает, проектирует и производит ряд инженерных компонентов и изделий, используемых во многих домах и автомобилях. Сегмент постельных принадлежностей компании поставляет различные компоненты и оборудование, используемые производителями постельных принадлежностей при производстве и сборке готовой продукции, а также производит готовые матрасы под частной маркой для брендов постельных принадлежностей и регулируемые основания для кроватей. Сегмент специализированной продукции поставляет системы поясничной поддержки, системы подвески сидений, двигатели и приводы, а также кабели управления, используемые производителями автомобилей. Этот сегмент также производит и распространяет трубы и трубные узлы для аэрокосмической промышленности и инженерные гидравлические цилиндры, используемые в подъемно-транспортной и строительной отраслях. Сегмент "Мебель, напольные покрытия и текстильная продукция" поставляет ряд компонентов для производителей жилой и рабочей мебели, а также отдельные линии готовой мебели под частными марками.

Текущая цена акций Leggett & Platt составляет 11.63 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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