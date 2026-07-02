Торговать Williams - WMB

О компании Williams

The Williams Companies, Inc. является компанией энергетической инфраструктуры. Сегменты компании включают в себя Transmission & Gulf of Mexico, Northeast G&P и West. Transmission & Gulf of Mexico включает в себя межгосударственные газопроводы Transco и Northwest Pipeline, а также активы по сбору и переработке природного газа, обработке и транспортировке сырой нефти в регионе побережья Мексиканского залива. Northeast G&P включает в себя предприятия по сбору, переработке и фракционированию газа в регионе Marcellus Shale, главным образом в штатах Пенсильвания, Нью-Йорк и Utica Shale в восточном Огайо. Запад включает в себя предприятия по сбору, переработке и очистке газа в регионе Скалистых гор в штатах Колорадо и Вайоминг, регионе Barnett Shale в северо-центральном Техасе, регионе Eagle Ford Shale на юге Техаса, регионе Haynesville Shale на северо-западе Луизианы и регионе Среднего Континента.

Текущая цена акций Williams составляет 72.17 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Biocept, Inc., CNB Financial, Restaurant Brands Intrnational, Bank of Montreal, Stericycle, Inc. и The Shyft Group, Inc.. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.