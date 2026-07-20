Торговать Las Vegas Sands Corp - LVS

О компании Las Vegas Sands Corp

Las Vegas Sands Corp. является глобальным разработчиком объектов недвижимости целевого назначения (интегрированных курортов). Интегрированные курорты включают в себя жилые помещения, игровые, развлекательные и торговые центры, конференц-залы и выставочные комплексы, рестораны знаменитых шеф-поваров и другие удобства. Компания владеет и управляет интегрированными курортами в Азии и США. Ее основная операционная деятельность и деятельность по развитию осуществляется в трех географических регионах: Макао, Сингапур и США. В Макао ее сегменты включают The Venetian Macao; The Londoner Macao; The Parisian Macao; The Plaza Macao и Four Seasons Macao; и Sands Macao. В Сингапуре сегментом компании является Marina Bay Sands. В США ее сегментом является операционная недвижимость Лас-Вегаса. Компания владеет и управляет комплексом интегрированных курортов в Макао, Китайская Народная Республика (Китай), через компанию Sands China Ltd. Компания также предлагает программы лояльности клуба игроков на своих объектах, которые предлагают вознаграждения, привилегии и мероприятия только для членов клуба.

Текущая цена акций Las Vegas Sands Corp составляет 45.58 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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