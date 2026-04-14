О компании Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. - японская компания, занимающаяся в основном производством и продажей строительного оборудования, а также предоставлением сопутствующих услуг. Компания осуществляет свою деятельность в двух бизнес-сегментах. Сегмент строительной техники занимается производством и продажей гидравлических экскаваторов, сверхкрупных гидравлических экскаваторов, колесных погрузчиков, оборудования для сноса и дробления, оборудования для переработки металла, лесозаготовительной техники, самосвалов с жесткой рамой, дорожной техники, кранов, оборудования для фундаментных работ и двуплечего рабочего оборудования, а также предоставлением услуг полного жизненного цикла, связанных со строительным оборудованием. Сегмент "Решения" занимается разработкой, производством и продажей запчастей для горнодобывающего оборудования, а также предоставлением послепродажного обслуживания и сервисных решений.

Текущая цена акций Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. составляет 5601.3 JPY.

