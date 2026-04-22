О компании Hilton Worldwide Holdings Inc.

Hilton Worldwide Holdings Inc. является компанией гостиничного бизнеса. Компания занимается управлением, франчайзингом, владением и арендой отелей и курортов, а также лицензированием своих брендов и интеллектуальной собственности. Компания управляет, предоставляет франшизу, владеет или сдает в аренду около 6 478 объектов недвижимости, включающих около 1 019 287 номеров в более чем 119 странах и территориях. Компания осуществляет свою деятельность в двух сегментах: управление и франчайзинг и владение. Сегмент управления и франчайзинга включает все гостиницы, которыми Компания управляет для сторонних владельцев, а также все франчайзинговые гостиницы, управляемые или управляемые кем-либо, кроме Компании. Сегмент управления и франчайзинга включает около 715 управляемых гостиниц и более 5 646 франчайзинговых гостиниц, включающих около 990 857 номеров. Сегмент владения включает в себя приблизительно 61 объект недвижимости с общим количеством номеров более 19 400.

Текущая цена акций Hilton Worldwide Holdings Inc. составляет 336.74 USD.

