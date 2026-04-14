О компании Kao Corporation

Kao Corp - японская компания, занимающаяся производством и продажей потребительских товаров и химической продукции. Компания осуществляет свою деятельность в пяти бизнес-сегментах. Косметический сегмент производит консультационную косметику и самокосметику. Сегмент Skin Care & Hair Care производит средства по уходу за кожей, такие как косметическое мыло, средства для очистки лица и всего тела, а также средства по уходу за волосами, такие как шампуни, ополаскиватели и средства для укладки волос. Сегмент "Здравоохранение" производит продукты питания и напитки, санитарно-гигиеническую продукцию и средства личной гигиены, такие как соли для ванн, зубные пасты и зубные щетки. Сегмент Fabric & Home Care производит средства по уходу за тканями, такие как стиральные порошки и средства для стирки, а также средства по уходу за домом, такие как моющие средства для кухни и бытовая химия. Вышеуказанные четыре бизнес-сегмента включены в бизнес потребительских товаров. Химический сегмент производит и продает жиры и масла, продукты из функциональных материалов и продукты специальной химии.

Текущая цена акций Kao Corporation составляет 5994.19 JPY.

