О компании Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.

Ginkgo Bioworks Holdings, Inc., ранее Spinning Eagle Acquisition Corp, занимается созданием платформы для программирования клеток. Платформа компании используется для программирования клеток от имени своих клиентов. Ее клеточные программы предназначены для биологического производства таких продуктов, как терапевтические средства, ключевые пищевые ингредиенты и химические вещества, получаемые из нефти. Платформа компании используется для разработки, написания и отладки кода дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) в сконструированных организмах для выполнения программ для своих клиентов. Платформа используется клиентами для производственных процессов или разработки новых продуктов с помощью биологии. Основа платформы включает два актива, которые выполняют различные клеточные программы для клиентов в соответствии с их спецификациями: Foundry и Codebase. Компания обслуживает такие отрасли промышленности, как химическая, сельскохозяйственная, пищевая, производство потребительских товаров и фармацевтика.

Текущая цена акций Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. составляет 6.7035 USD.

