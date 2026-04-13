О компании Freeport-McMoRan

Freeport-McMoRan Inc. (FCX) - горнодобывающая компания. Компания осуществляет свою деятельность через географические активы с доказанными и вероятными запасами меди, золота и молибдена, а также через торгуемого производителя меди. Сегменты Компании включают рафинированную медную продукцию, медь в концентрате, золото, молибден, нефть и прочее. Сегменты Компании включают медные рудники Morenci, Cerro Verde, Grasberg, операции по переработке руды и рафинированию и нефтегазовые операции в США. Компания разделила свою деятельность на пять подразделений, которые включают медные рудники Северной Америки, горнодобывающую промышленность Южной Америки, горнодобывающую промышленность Индонезии и молибденовые рудники. В портфель активов Компании входят минеральный район Грасберг в Индонезии, месторождения меди и золота, а также горнодобывающие предприятия в Северной и Южной Америке, включая крупномасштабный минеральный район Моренси в Северной Америке и предприятие Серро Верде в Южной Америке.

Текущая цена акций Freeport-McMoRan составляет 68.32 USD.

